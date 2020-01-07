Cizre'de torbacılık yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de torbacılık yapan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Cizre'de torbacılık yapan bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'de torbacılık yapan bir kişi tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda torbacılık yaptığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan zanlılara karşı mücadelesini artırdı. Uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şahısların yakalanmasına yönelik Şah Mahallesi Hökenek Caddesi üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan Mehmet G. isimli şahsın üzerinden 3 gram metamfetamin, 17 gram eroin, 5 adet captagon ile 7 adet extasy hap ele geçirildi.


Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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