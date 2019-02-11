Son Dakika Haberleri: Cizre'de Trafik Kazası

Cizre'de Trafik Kazası

2 gün önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma olmadı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Mendeş idaresindeki 63 AS 096 plakalı kamyonet Yeni Cizre-Şırnak kara yolunun TOKİ konutları mevkisinde Abdulhamit Tetik'in kullandığı 34 LN 4155 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile iki araç da yola savruldu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazadan araçlarda bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Şırnak, Cizre, Güncel
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