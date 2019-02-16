Son Dakika Haberleri: Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre Orhan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdil'den Cizre'ye eşi ile birlikte gezmeye gelen öğretmen Gökhan Özdoğan'ın kullandığı 06 DA 6134 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen iki yayaya ardından da park halindeki 34 NN 4389 plakalı otomobile çarptı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralan 2 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Otomobil sürücüsü Gökhan Özdoğan ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:50 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, 3. Sayfa
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