Cizre'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Cizre'de trafik kazası: 2 yaralıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Cizre'de trafik kazası: 2 yaralı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Cizre'de Orhan Doğan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil İlçesinden Cizre'ye eşi ile birlikte gezmeye gelen Öğretmen Gökhan Özdoğan'ın kullandığı 06 DA 6134 plakalı otomobil ara yoldan Orhan Doğan Caddesine çıkarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen iki yayaya ardından da park halindeki 34 NN 4389 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar önce yaralıların yardımına ardından sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların olayı bildirmesi ile birlikte kaza mahalline sağlık ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeni ile yol bir müddet ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Cizre devlet hastanesine kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Gökhan Özdoğan ve eşi Kazayı yara almadan atlattı.Kazaya sebep olan otomobil vatandaşların da yardımı ile yoldan çekildi.Aracın yoldan çekilmesi ile birlikte yol tekrar ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken,kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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