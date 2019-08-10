Cizre'de trafik uygulaması
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Cizre ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.
Cizre Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:04 Kaynak: AA
ilçesinde trafik uygulaması yapıldı. Orhan Doğan
Caddesi'ndeki uygulamaya Cizre Kaymakamı Faik Arıcan
, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız
ile İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Okan Palay katıldı.
Kaymakam Arıcan, durdurulan araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.
Uygulama sonrası emniyet müdürlüğüne ait yaşam tünelinde emniyet kemeri ve insan hayatının önemi anlatıldı.
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