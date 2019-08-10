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Cizre'de trafik uygulaması

55 dakika önce

Cizre ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.

Cizre ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.
Orhan Doğan Caddesi'ndeki uygulamaya Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Palay katıldı.
Kaymakam Arıcan, durdurulan araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi.
Uygulama sonrası emniyet müdürlüğüne ait yaşam tünelinde emniyet kemeri ve insan hayatının önemi anlatıldı.
Güngör Yıldız, Faik Arıcan, Jandarma, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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