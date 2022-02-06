Cizre Belediyesinin üst yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daha modern ve kullanışlı yollar için ilçede çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, Yafes Mahallesi Bedirhan Caddesinde kilit parke döşeme ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için alt yapı çalışmaları tamamlanan sokak ve caddeler kent kimliğine yakışır hale getiriliyor.

Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir tempoyla mesai mefhumu gözetmeksizin sokak ve caddelerde asfalt yama ve kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, "Yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Standartlara uygun yapılan çalışmalarımız ile Cizre'miz daha temiz, düzenli ve daha güzel olacak. Çalışmalarımız programlar dahilinde ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde devam edecektir." dedi.