Son Dakika Haberleri: Cizre'de Uyuşturucu Denetimi

Cizre'de Uyuşturucu Denetimi

59 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.

Cizre'de Uyuşturucu Denetimi, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.

Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada kent genelinde gece uyuşturucu denetimi yapıldı.

Denetimde, Orhan Doğan Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem-u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesi'nde uygulama yapılarak şüpheli kişilerin üst araması yapıldı.

Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:59 Kaynak: AA

Polis, Şırnak, Cizre, Güncel
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