Cizre'de Uyuşturucu Denetimi
59 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin eğitimli köpeklerle yaptığı denetim gece de sürdü.
Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Silopi
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de destek verdiği uygulamada kent genelinde gece uyuşturucu denetimi yapıldı.
Denetimde, Orhan Doğan
Caddesi, Sanat Sokağı, Sevgi Sokağı, Belediye Caddesi, Mem-u Zin Bulvarı ve Yafes Caddesi'nde uygulama yapılarak şüpheli kişilerin üst araması yapıldı.
Vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:59 Kaynak: AA
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