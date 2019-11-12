Cizre'de uyuşturucu denetimi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.



Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, TEM, asayiş, Belediye zabıta ekipleri, ve KOM Grup Amirliği görevlilerince ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla 18 ekip ve 150 personel ile yedi ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi yaptı. Uygulamasında 39 araç ve 391 şahıs sorgulanırken, 1 bakaya şahsa işlem yapıldı.



Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren Cizre polisi, vatandaşlardan çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 Polis İhbar Hattına iletmesini istedi.



Cizreli vatandaşlar ise yapılan uyuşturucu denetiminden dolayı Polislere teşekkür edip,bu uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi. - ŞIRNAK