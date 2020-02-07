Cizre'de uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cizre'de uyuşturucu denetimi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, KOM Grup Amirliği, devriye ekipleri ve zabıta görevlilerince ilçede görünür olmak, önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla 15 ekip ve 50 personel ile 5 ayrı noktada eğitimli köpeklerle uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 25 araç ve 172 şahıs sorgulanırken, 1 bakaya şahsa işlem yapıldı.


Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren Cizre polisi, halkın çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.


Cizreli vatandaşlar ise yapılan uyuşturucu denetiminden dolayı polislere teşekkür edip, uygulamaların sıklıkla yapılmasını istedi. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
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