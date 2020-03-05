Cizre'de uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cizre'de uyuşturucu denetimi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, KOM Grup Amirliği ve devriye ekipleri görevlilerince ilçede görünür olmak, önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla 15 ekip ve 50 personel ile 5 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 37 araç ve 197 şahıs sorgulanırken, 2 bakaya şahsa işlem yapıldı.


Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren Cizre polisi, halkın çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.


Cizreli vatandaşlar da, gençlerin bu bataklığa sürüklenmemesi ve çocuklarının geleceği için bu tür uygulamaların sıklıkla yapılmasını talep etti. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:42 Kaynak: İHA
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