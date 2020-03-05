Cizre'de uyuşturucu denetimi yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu uygulaması yaptı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçede görünür olmak, önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla 15 ekip ve 50 personel ile 5 ayrı noktada yapılan uygulamada 37 araç ve 197 şahıs sorgulandı.

Vatandaşlara ve gençlere uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren polis, konuyla ilgili durumları 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.