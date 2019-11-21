Son Dakika Haberleri: Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.

Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla okul önleri ve çevrelerinde, park ve çay bahçelerinin bulunduğu beş ayrı noktada on iki ekip ve 50 polisle uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. Uygulama neticesinde 22 araç ve 288 şahıs sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı, bakaya durumu bulunan 3 kişiye de işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş
Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]