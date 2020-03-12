Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:18 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla Bozalan kapama noktasında risk analizi çalışması yapıldı.Yapılan uygulama neticesinde 50 araç ve 130 şahıs sorgulanırken, uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Uyuşturucu ile mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK
Son Dakika Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada