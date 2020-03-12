Cizre'de uyuşturucu denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin ilçe genelindeki uyuşturucu denetimleri devam ediyor.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ilçede görünür olmak önleyici ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak maksadıyla Bozalan kapama noktasında risk analizi çalışması yapıldı.Yapılan uygulama neticesinde 50 araç ve 130 şahıs sorgulanırken, uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Uyuşturucu ile mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ŞIRNAK