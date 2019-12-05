Cizre'de uyuşturucu operasyonu
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Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 290 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:16 Kaynak: AA
Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 290 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cudi Mahallesinde boş bir arazide uyuşturucu gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bölgede arama yapan ekipler bin 290 uyuşturucu nitelikte hap buldu.
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