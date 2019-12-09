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Cizre'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik Şah Mahallesindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Aramada 5,30 gram eroin ele geçirildi, şüpheli Ömer Faruk B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk B. tutuklandı.

Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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