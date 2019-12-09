Cizre'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik Şah Mahallesindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Aramada 5,30 gram eroin ele geçirildi, şüpheli Ömer Faruk B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk B. tutuklandı.
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