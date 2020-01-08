Cizre'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Cizre'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nur Mahallesi Yafes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan R.K, üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

R.K'nın detaylı üst aramasında 64 uyuşturucu nitelikte hap bulundu.

Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda M.E.N. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından M.E.N. serbest bırakıldı, R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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