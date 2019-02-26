Cizre'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
19 dakika önce
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
ŞIRNAK'ın Cizre
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik dün 197 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Narkotik
köpek ile belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, Bejdar A., Ferhat G., Hüseyin E., Ufuk G., Haşim A., Celal A. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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