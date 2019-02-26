Son Dakika Haberleri: Cizre'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Cizre'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

19 dakika önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cizre'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik dün 197 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Narkotik köpek ile belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, Bejdar A., Ferhat G., Hüseyin E., Ufuk G., Haşim A., Celal A. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

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