Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

21.12.2020 21:05
Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından uyuşturucu tacirlerine yönelik 100 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 123 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 2 gram de esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ., A.V.B., Y.K., M.E.İ., B.Z., S.C. ve M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Uyuşturucu, Polis, Susuz, Cizre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cizre'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika


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