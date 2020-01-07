Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Şah Mahallesinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan Mehmet G'nin üzerinde 0,75 gram metamfetamin, 0,46 gram eroin ve uyuşturucu nitelikte hap olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet G'nin detaylı üst aramasında 17 gram eroin, 3 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikte 12 hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.