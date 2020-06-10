Cizre'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.U. ve H.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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