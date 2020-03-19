Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği Tina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 60 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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