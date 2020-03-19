Son Dakika › Güncel › Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
Cizre'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı
7 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeği Tina'nın da katılımıyla yapılan aramada, 60 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 12'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Çeşme'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı