Cizre'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Sur Mahallesi'nde bulunan asri mezarlığı içerisinde narkotik suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmada, F.U. (24) uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalandı. F.U.'nun yanında bulunan Ş.A. (20), H.D. (26) ve T.M. (25) isimli şahısların yapılan üst aramalarında 22 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Narkotik polisleri tarafından gözaltına alınan dört kişiden Ş.A. ve T.M., haklarında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, F.U. ve H.D. isimli uyuşturucu satıcıları emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.



F.U. ve H.D. savcılık sorgularının ardından tutuklama talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK