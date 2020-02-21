Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi - Son Dakika

Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez , Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer yapıldı.

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