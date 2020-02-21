Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi - Son Dakika

Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi

6 saat önce

Cizre ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.

Cizre'de uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi, System.String[]

Cizre ilçesinde uyuşturucunun zararları konusunda seminer düzenlendi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik uyuşturucunun zararları ve uyuşturucuyla mücadele konusunda seminer yapıldı.

Hükümet Konağı konferans salonunda düzenlenen seminere, Cizre Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez, Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:56 Kaynak: AA
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