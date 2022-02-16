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Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi

16.02.2022 15:39
Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, "Parada Sahtecilik" konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, "Parada Sahtecilik" konusunda bilgilendirip, broşür dağıttı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri, esnaf ve vatandaşları, "Parada Sahtecilik" suçu hakkında bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polisler, esnaf ve vatandaşlara banknotun ön yüzünde kabartma olması gerektiğini, banknota yatay konumda ve göz hizasında bakıldığında Atatürk Portresinin sağ alt köşesindeki yedigen şeklin içinde kupür değeri gözüktüğü, banknota farklı açılardan bakıldığında altın sarısına dönüştüğünü ve üzerindeki kupür değeri ve "TL" harfleri bulunduğu şeklinde bilgilendirme yaptı. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Esnaf, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cizre'de vatandaşlar 'sahte para' konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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