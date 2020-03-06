Son Dakika › Güncel › Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme - Son Dakika
Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme
6 saat önce
Cizre ilçesinde vatandaşlar Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile ilgili bilgilendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Cizre ilçesinde vatandaşlar Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile ilgili bilgilendiriliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ile ilgili broşürlerle vatandaşlara yapılan bilgilendirme sürüyor.
Resmi kurumlara afişler asılan ilçede vatandaşlara da el broşürü dağıtılıyor.
Son Dakika Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez İki ildeki operasyonda tek seferde en büyük kaçak akaryakıtı ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi