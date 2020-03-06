Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme - Son Dakika

Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme

6 saat önce

Cizre ilçesinde vatandaşlar Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile ilgili bilgilendiriliyor.

Cizre'de vatandaşlara UYUMA Projesi ile ilgili bilgilendirme, System.String[]

Cizre ilçesinde vatandaşlar Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile ilgili bilgilendiriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen UYUMA Projesi ile ilgili çektiği tanıtım filmi ile ilgili broşürlerle vatandaşlara yapılan bilgilendirme sürüyor.

Resmi kurumlara afişler asılan ilçede vatandaşlara da el broşürü dağıtılıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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