Cizre'de Vergi Haftası - Son Dakika
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Cizre'de Vergi Haftası

24.02.2022 09:10
Cizre'de Vergi Haftası

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası dolaysıyla öğrencileri makamında kabul etti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Vergi Haftası dolaysıyla öğrencileri makamında kabul etti.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Artukoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Tunç'u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tunç, öğrencilere, ekonomik gücün en önemli unsurunun toplanan vergiler ve verginin meyvesinin hizmet olduğunu, ödenen vergilerin ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağladığını ve vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü anlattı.

Vergilerin tam ve zamanında ödenmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Tunç, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergi bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıyla yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

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Vergi Haftası, Mehmet Tunç, 15 Temmuz, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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