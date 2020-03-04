Cizre'de yağmurlama hattı çalışması - Son Dakika
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Cizre'de yağmurlama hattı çalışması

11 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekiplerin tarafından kent genelinde yağmurlama hattı çalışması başlatıldı.

Cizre'de yağmurlama hattı çalışması, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi ekiplerin tarafından kent genelinde yağmurlama hattı çalışması başlatıldı.


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik noktalarında yeni yağmurlama hattı çalışmaları ile birlikte geçmişte yapılan ancak ihtiyaca cevap vermeyen bazı noktalarda, kapasite artırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Cizre belediyesi ekipleri Sur Mahallesi 716. sokakta 600'lük beton boru yağmurlama hattı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.


Yağmur sonrası oluşan su baskını sonucu araç ve yaya trafiğini olumsuz bir şekilde etkileyen eksikliklerin gidereceğini belirten Fen İşleri Müdürü Mahir Nantu, şehrin muhtelif bölgelerinde yağmurlama hatlarıyla ilgili çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:31 Kaynak: İHA
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