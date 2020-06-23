Cizre'de yağmurlama kanallarında temizlik çalışması - Son Dakika

Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağmurlama kanallarında temizlik çalışmalarına başladı.



Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmurlama kanallarında yıllık periyodik temizleme çalışması gerçekleştiriyor.



Cizre Belediyesi ekiplerince yapılan temizleme çalışması kapsamında yağmur sularıyla birlikte gelen ve kanalları tıkayan odun, taş, kum birikintileri, çöpler gibi suyun akışını etkileyecek bütün engeller temizleniyor.



Alt yapı yenileme çalışmalarıyla ilçe genelinde bulunan kanalları temizleyen ekipler, rutin temizlik dışında vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirilerek çalışmalar gerçekleştiriyor.