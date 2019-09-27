Son Dakika Haberleri: Cizre'de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı
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Cizre'de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırın yakıt deposu patladı.

Cizre'de yakıt deposu patlayan tırın sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tırın yakıt deposu patladı. Olayda tır sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sularında Konak Mahallesi Köprü Başı mevkiinde tamir için iş yerinin önünde park halinde bulunan bir tırın yakıt deposu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama esnasında yakıt deposuna yakın olan sürücü alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülüp kurtarılan sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Güvenlik güçleri olası ikinci bir patlamaya karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tırdan yükselen alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan söndürürken, olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

Şırnak, Konak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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