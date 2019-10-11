Cizre'de yakıt istasyonu yandı, vatandaşlar büyük bir korku yaşadı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya benzin boşaltması esnasında çıkan yangın büyük bir faciaya neden olmadan söndürüldü. Çevredeki esnaflar olay anında canlarını kurtarmak için iş yerlerini açık bırakıp kaçtı. Facianın eşiğinden dönülen yangında maddi hasar oluşması teselli kaynağı oldu.

Alınan bilgiye göre olay, Konak Mahallesi Köprü başında bulunan bir akaryakıt istasyonunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Benzin yüklü 72 AH 706 plakalı tankerle istasyonda boşaltım yaptığı sırada bir anda yangın çıktı. Benzin yüklü tankerden yükselen alevler bütün istasyonu kapladı. Esnafa ve çevredeki vatandaşlara büyük bir korku yaşatan yangın için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Meydana gelen yangına olay yerinden geçen Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı sulama aracı personelleri itfaiye ekipleri gelene kadar müdahale etti. Tankerde ve akaryakıt istasyonunda çıkan yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak büyük bir faciayı önledi. Meydana gelen yangında yaralı ve ölü olmaması teselli kaynağı oldu.

YOLLAR YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATTI

Öte yandan yangın sırasında polis olası bir faciaya karşı, beniz istasyona giden yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından akaryakıt istasyonu kullanılmaz hale gelirken, istasyonda büyük çapta maddi hasar oluştu.

(Abidin Yel/İHA)