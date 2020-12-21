Cizre'de yeni bir özel hastane açılacak - Son Dakika

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Cizre'de özel hastane yapımı için gerekli izinleri aldıklarını belirterek, kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Sevinç, sağlık alanında vatandaşlara hizmet sunmak için ilçede özel hastane kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Bakanlık nezdinde gerekli tüm izinlerin alındığını, projelendirme çalışmalarının ivedi bir şekilde devam ettiğini kaydeden Sevinç, şöyle konuştu:

"Her geçen gün gelişmekte olan Cizremiz için büyük bir adım olarak değerlendirdiğimiz hastanemiz, en gelişmiş tedavi yöntemlerini kullanarak, hastalarımıza yüksek kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunması için büyük çaba sarf edeceğiz. Hastanemiz sağlık hizmeti standartlarını yükselterek, şehrimizin bölgede marka şehir olma yolunda ilerlemesinde önemli bir rol oynayacaktır. Hem sağlık hem de istihdam alanında şehrimize önemli katkılarının olacağından eminiz."