Son Dakika Haberleri: Cizre'de Yeni Yılın İlk Bebeği Nur Oldu

Cizre'de Yeni Yılın İlk Bebeği Nur Oldu

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2019 yılının ilk dünyaya gelen bebeğine Nur ismi verildi.

Cizre'de Yeni Yılın İlk Bebeği Nur Oldu, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2019 yılının ilk dünyaya gelen bebeğine Nur ismi verildi.

Cizre ilçesinde oturan Selamet ve Abdulkadir Temiz çiftinin dünya gelen kızları 2019 yılının ilk bebeklerinden oldu. Nur ismi verilen bebeğin doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bilal İçer, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Nur bebeğin, saat: 00.00'da dünyaya gözlerini açtığını söyleyen İçer, "Benimle birlikte doğumu gerçekleştiren tüm ebe ve doğumhane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık bir ekip işidir. Ekibimle birlikte bu gün de normal yaptığımız işlerimizden biri ama bizler için özel olan da kendimiz de farkında olmadan saat 00: 00 de doğumu gerçekleştirdiğimizdir" dedi.  

Nur bebeğin babası Abdulkadir Temiz, doğumu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür ederken Cizre Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis ise Nur bebeği ziyaret ederek, altın taktı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Şırnak, Cizre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlar İhbar Etti, Kocalarının Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi

İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Bakan Akar Açıkladı: Geçen Sene 2 Bin 398 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 11:59:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cizre'de Yeni Yılın İlk Bebeği Nur Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]