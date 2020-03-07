Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor

7 saat önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.


Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilkbahar mevsiminin hazırlıklarına da devam ediyor. Cizre genelinde çimlendirme, yeşillendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını gerçekleştiren park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi yeni Şırnak yolu bulvarında, palmiye ağacı dikimi gerçekleştirdi. Ekipler Sevgi Sokağı ile Dörtyol kavşağında rulo çim ve bodur alev çalılarıyla peyzaj düzenlemesi çalışmalarına başladı. - ŞIRNAK

Cizre Belediyesi, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi?
Yunan askerlerinin batırmaya çalıştığı botta bulunan küçük mülteci kız korku dolu anları anlattı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cizre'de yeşillendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]