Cizre'de yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti



ŞIRNAK- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

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