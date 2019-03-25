Son Dakika Haberleri: Cizre'de Yoğun Yağış Sonrası Oluşan Sele Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Cizre'de Yoğun Yağış Sonrası Oluşan Sele Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

9 dakika önce

Cizre'de yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybettiŞIRNAK- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Cizre'de yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

ŞIRNAK- Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

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