Cizre'de Yükümlüler, Cezalarını Okullarda Çalışarak Yerine Getiriyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestliğe tabi olan yükümlüler, kamu hizmet yükümlülüklerini okullardaki boya, tadilat ve temizlik işleri ile yerine getiriyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestliğe tabi olan yükümlüler, kamu hizmet yükümlülüklerini okullardaki boya, tadilat ve temizlik işleri ile yerine getiriyor.



Cizre'de okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının yapmış ortak çalışma ile yarıyıl tatili boyunca denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezasını yerine getiren yükümlülerin okulların boya, badana, tamirat tadilat ve temizlik işlerinde çalışmaları kararlaştırıldı.



Cizre'de Menderes Ortaokulunda başlayan çalışmalara Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere, Okul Müdürü Fethullah Orak da katılarak yükümlülerin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledi.



Yarıyıl tatili boyunca daha önceden tespit edilen başka bir okulun daha temizlik işlerinin yapılacağı hususunda Kaymakam Faik Arıcan ve Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut bilgilendirildi. Arıcan ve Durgut, denetimli serbestlik yükümlülerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ŞIRNAK

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