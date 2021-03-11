Korona önlemlerine uymayan şahıslar, yardım etmek istedikleri vatandaşların canını tehlikeye attı - Son Dakika

Olay, Şırnak'ın Cizre ilçesi İdil Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayırsever bir vatandaş kamyon dolusu marulu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

VATANDAŞLARIN ÇOĞU MASKESİZDİ

Marulun ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar bir anda kamyonun etrafını sararken, adeta birbirlerinin üzerine çıktı. Vatandaşların çoğunun maskesiz olması ise tepkilerin odağında yer aldı.

YERLERDEKİ MARUL YAPRAKLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kamyon kasasına çıkan şahıslar önlerindeki marulları çevredeki vatandaşlara atarken, yerlerdeki marul yaprakları ise dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını ve yardımın planlı şekilde olması gerektiğini vurguladı.