Son Dakika Haberleri: Cizre'deki Sel Mağdurlarına 321 Bin TL Destek

Cizre'deki Sel Mağdurlarına 321 Bin TL Destek

41 dakika önce

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere 321 bin TL maddi destek verildi.

Cizre'deki Sel Mağdurlarına 321 Bin TL Destek, System.String[]
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere 321 bin TL maddi destek verildi.

Cizre ilçesinde, 25 Mart günü meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde mağdur olanların zararları karşılandı. Sel felaketinin ardından Cizre Kaymakamlığı, Cizre Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca kriz masası oluşturuldu. Cizre Belediyesi'nce oluşturulan 3 ayrı ekip ile 10 mahallede muhtarlar eşliğinde zarar tespit tespit çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda selden etkilenen ailelere 321 bin TL maddi destek sağlandı. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:04 Kaynak: DHA

Şırnak, Cizre, Güncel
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