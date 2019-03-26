Cizre'deki Selde Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
1 saat önce
Cizre'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyorKONYA - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçta hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cizre'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
KONYA - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçta hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
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