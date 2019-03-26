Son Dakika Haberleri: Cizre'deki Selde Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Cizre'deki Selde Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

1 saat önce

Cizre'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyorKONYA - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçta hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Cizre'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

KONYA - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yoğun yağış sonrası oluşan sele kapılan bir araçta hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Genel
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