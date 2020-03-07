Cizre'den İdlib'e yardım - Son Dakika

Cizre İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Cizre Şubesi tarafından başlatılan "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında toplanan bir kamyon insani yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Cizre'de kampanya kapsamında toplanan giyim, gıda ve temizlik gibi ihtiyaç malzemeleriyle yüklü bir kamyon, dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.



Kaymakam ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu, kısa sürede yardımların toplandığını belirterek, emeği geçenlere herkese teşekkür etti.



Birlik beraberlik içerisinde olduklarında hayırlı çalışmaları yapabileceklerini bir kez daha gördüklerini aktaran Sinanoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib'te şehit düşen askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Orada kalan yaşlılar, kadınlar, çocuklar zor koşullarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizler de bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine, giyinmelerine katkımız olması maksadıyla kampanya başlattık. Bu yardımlar inşallah gittiği yerde kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir nebze olsun katkı sağlar."