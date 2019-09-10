Son Dakika Haberleri: Cizre Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara ikramı
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Cizre Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara ikramı

1 saat önce

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğünden vatandaşlara ikramı, System.String[]

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Çevik Kuvvet Grup Amirliğinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Davut Sinanoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ile Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen, polislere aşure ikramında bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik ve beraberliği güçlendirmesini, hayırlara vesile olmasını dilediklerini belirtti.

Okunan duaların ardından Kaymakamı Sinanoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Yıldız polislere ve davetlilere aşure dağıttı.

Emniyet Müdürlüğü, Davut Sinanoğlu, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:38 Kaynak: AA
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