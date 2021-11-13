Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin organize ettiği etkinlikte öğrencilerle bowling oynadı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) programı ve Umuda Açan Nergis Çiçekleri projesi kapsamındaki etkinlikler devam ediyor.

Proje kapsamında öğrencilere yönelik bowling etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bowling oynadı.

Çocuklara bowling oynamanın inceliklerini gösteren Öztürk, onlarla sohbet etti.

Öğrenciler de çok mutlu olduklarını belirterek, etkinlik için teşekkür etti.