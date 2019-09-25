Cizre Gençlik Merkezi inşaatında sona gelindi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2018 yılında yapımına başlanan Cizre Gençlik Merkezi inşaatı bitme aşamasına geldi. Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, inşaatta incelemelerde bulundu.



Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Cudi Mahallesi İdil Caddesi üzerinde 2018 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak Cizre Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Gençlik Merkezi hakkında açıklamada bulunan Kaymakam Sinanoğlu, "Cizre Gençlik Merkezi bahçesinde basketbol ve voleybol semt sahaları ve tenis kortu bulunacaktır. Bina içerisinde de kauçuk zeminli spor salonu, kütüphane, bilgisayar ve kodlama atölyesi, el sanatları atölyeleri, satranç odası ve daha birçok kültürel etkinlik salonu bulunmaktadır. Her yaştan gençlerimize hizmet edecek olan Gençlik Merkezi binasının 2020 yılı başında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Cizre'mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ŞIRNAK