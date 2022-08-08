Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika
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Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

08.08.2022 13:36
Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

Cizre ilçesinde polis ekipleri çeşitli sektörlerde çalışan kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.

Cizre ilçesinde polis ekipleri çeşitli sektörlerde çalışan kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ve tekstil atölyelerinde ziyaret ederek, onlara kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi.

Ekipler gerekli bilgilendirmenin ardından kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında destek sundu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Cizre, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika
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