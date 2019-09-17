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Cizre Kaymakamı Hafızlık Bölge Yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da 13 Eylül'de düzenlenen Hafızlık Bölge Yarışmasında birinci seçilen El Cezeri Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinden İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursunda öğrenci Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.

Cizre Kaymakamı Hafızlık Bölge Yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti, System.String[]

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Van'da 13 Eylül'de düzenlenen Hafızlık Bölge Yarışmasında birinci seçilen El Cezeri Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinden İbrahim Katmış ve Hz. Hatice Kız Kur'an Kursunda öğrenci Aysu Durmuş'u makamında kabul etti.


1 Ekim'da Ankara'da gerçekleştirilecek Hafızlık Yarışması Türkiye Finali ön elemesine katılmaya hak kazanan öğrencilerle görüşen Sinanoğlu, başarı diledi.

Öğrencileri ödüllendiren Sinanoğlu, bu başarıda emeği geçen hocalara ve öğrencilerin ailelerine de teşekkür etti.

Şırnak, Cizre, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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