Cizre Kaymakamı Sinanoğlu ÇATOM'u ziyaret etti - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.



ÇATOM'daki kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşen Sinanoğlu, onları tebrik etti.

Sinanoğlu, "Kadın ve genç kızlarımızın iş hayatına atılmaları, aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kurslarımız çok önem arz ediyor." dedi.

Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Sinanoğlu, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.