Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 2020 yılı kurban vekaletini Türk Kızılay Cizre Şubesine verdi.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, 2020 yılı kurban vekaletini Türk Kızılay Cizre Şubesine verdi.
Kaymakam Sinanoğlu'nu ziyaret eden Türk Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım bağış makbuzu takdim etti.
Sinanoğlu, vatandaşları Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:59 Kaynak: AA
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