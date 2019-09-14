Son Dakika Haberleri: Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaretler
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Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaretler

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaretler, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları Kaymakam Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Kızılayı Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Engelsiz Hayat Derneği Başkanı Kardeş Karaduman ile bazı yerel medya mensupları Sinanoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

Sinanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Davut Sinanoğlu, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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