Son Dakika Haberleri: Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'ndan kurumlara ziyaret
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Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'ndan kurumlara ziyaret

1 saat önce

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'ndan kurumlara ziyaret, System.String[]

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçedeki kurumları ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Kaymakam Sinanoğlu, Hamidiye Kışlası binasında hizmet veren Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliğini ziyaret ederek, kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra Cizre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Dağkapı Aile Destek Merkezine geçen Sinanoğlu, ardından Nusaybin Caddesinde açılan, 10 kişiye istihdam sağlayan iş yerini ziyaret ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sinanoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemizde iş ve istihdama katkı sağlayan iş yeri sahibine teşekkür ediyorum." dedi.

Davut Sinanoğlu, Hamidiye, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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