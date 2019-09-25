Son Dakika Haberleri: Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, okul inşaatlarını yerinde inceledi
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Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, okul inşaatlarını yerinde inceledi

59 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede inşaat çalışmaları devam eden ve 92 milyon 173 bin liraya mal olacak olan 24 derslikli 8 okul İnşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, okul inşaatlarını yerinde inceledi, System.String[]

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, ilçede inşaat çalışmaları devam eden ve 92 milyon 173 bin liraya mal olacak olan 24 derslikli 8 okul İnşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.


Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlit Gayirinal ile birlikte ilçede yapım çalışmaları devam eden 24 derslikli 8 okul inşaatında incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.


Okul İnşaatlarında incelemelerde bulunduklarını ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, "58 milyon 598 bin lira ihale bedeli olan, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli 2 ilkokul, 24 derslikli 2 ortaokul ve 24 derslikli 1 lisenin yapımı çok yakında tamamlanacaktır. 33 milyon 575 bin liraya ihale bedeli olan TOKİ Dirsekli konutlarında 24 derslikli ilkokul, 24 derslikli ortaokul ve 24 derslikli lisenin de yapımı çok yakında tamamlanıp hizmete açılacak" dedi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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