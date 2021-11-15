Cizre Kaymakamı Tunç, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Çevre düzenleme çalışmaları ile ilgili inceleme yapan Tunç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Şehitler Anıtı ve Parkında başlatılan çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ve peyzaj çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Alanda ağaçlandırma sezonunda 15 binin üzerinde ağaç dikeceklerini ifade eden Tunç, daha yeşil bir Cizre için ellerinden gelen tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

Tunç, ilçe merkezindeki refüjlerin düzenleneceğini, kaldırımlarda 10 metre aralıklarla ağaç dikimine önem verileceğini dile getirerek, yeni çim ekimi yapılacağını, peyzaj çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktardı.

Daha sonra Yafes Köprüsü ile eski Şırnak yolunda yapılan çalışmaları inceleyen Tunç, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tunç, Cizre Belediyesi ve Karayolları 95. Şefliği tarafından Yafes Köprüsü ile eski Şırnak yolunda yürütülen kaldırım, orta refüj, akıllı kavşak, peyzaj ve asfaltlama çalışmalarının koordineli şekilde devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak adına ilçenin birçok noktasında yeni yol açma, kaldırım, orta refüj ve sıcak asfalt çalışmalarını başlattıklarını aktaran Tunç, mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmaların yoğun bir çalışma programı dahilinde devam edeceğini kaydetti.

Tunç, "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetini öne alan çalışmalara hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yer teslimi yakın zamanda yapılan kütüphane inşaat alanında yürütülen çalışmaları da inceleyen Tunç, Gençlik Merkezinde açılan kurslara katılan çocukları ve gençleri ziyaret etti.

Okçuluk kursuna katılan çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Tunç, çocukların ve gençlerin hem ata sporları hem de yeni spor dalları ile tanıştıklarını belirterek, bu sayede pek çok dalda spor yapma imkanı bularak kendilerini gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Tunç, "Gençlik Merkezinde çocuk ve gençler sanattan spora, eğlenceden kültürel her türlü faaliyete kadar donanımlı olarak kendilerini geleceğe hazırlamaktalar." dedi.